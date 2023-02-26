Путін порозмірковував про розвал РФ й зникнення "росіян як народу"

Президент Росії Володимир Путін поміркував, що якщо РФ розвалиться, то росіяни "як народ" можуть не зберегтися.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Россия-1", якого цитує ТАСС

Пряма мова Путіна: "Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками, може не зберегтися - "будуть московити, уральці та інші".

Деталі: Також Путін не забув згадати про ядерну зброю, нібито що Росія "повинна враховувати ядерний потенціал не тільки США, а й усіх інших країн НАТО", не уточнивши, що це означає.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський переконаний, що Путіна рано чи пізно вб’є власне оточення.