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Путін порозмірковував про розвал РФ й зникнення "росіян як народу"

Роман ПетренкоНеділя, 26 лютого 2023, 08:30
Путін порозмірковував про розвал РФ й зникнення росіян як народу
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Президент Росії Володимир Путін поміркував, що якщо РФ розвалиться, то росіяни "як народ" можуть не зберегтися.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Россия-1", якого цитує ТАСС

Пряма мова Путіна: "Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками, може не зберегтися - "будуть московити, уральці та інші".

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Деталі: Також Путін не забув згадати про ядерну зброю, нібито що Росія "повинна враховувати ядерний потенціал не тільки США, а й усіх інших країн НАТО", не уточнивши, що це означає.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський переконаний, що Путіна рано чи пізно вб’є власне оточення.

Теми: Путінпропагандавійна
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