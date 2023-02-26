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Путин порассуждал о развале РФ и исчезновении "россиян как народа"

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 09:30
ПУТиН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Президент России Владимир Путин порассуждал, что если РФ развалится, то россияне "как народ" могут не сохраниться.

Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия-1", которого цитирует ТАСС

Прямая речь Путина: "Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться — "будут московиты, уральцы и другие".

Детали: Также Путин не забыл упомянуть про ядерное оружие, якобы что Россия "должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех остальных стран НАТО", не уточнив, что это значит.

Напомним: Президент Владимир Зеленский убежден, что Путина рано или поздно убьет собственное окружение.

Темы: Путинпропагандавойна
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