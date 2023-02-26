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Прикордонники в ближньому бою ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті

Роман ПетренкоНеділя, 26 лютого 2023, 14:15
прикордонник у бахмуті, фото дпсу

Бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії й танків опорні пункти ДПСУ. 

Прикордонники, за підтримки аеророзвідки, завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів. 

В результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою.

Уточнюється, що під час бою ліквідовані 9 російських вояк, ще 5 поранені.

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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