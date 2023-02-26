Прикордонники в ближньому бою ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті
Неділя, 26 лютого 2023, 14:15
Бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Зазначається, що упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії й танків опорні пункти ДПСУ.
Прикордонники, за підтримки аеророзвідки, завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів.
В результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою.
Уточнюється, що під час бою ліквідовані 9 російських вояк, ще 5 поранені.