Прикордонники в ближньому бою ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті

Бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії й танків опорні пункти ДПСУ.

Прикордонники, за підтримки аеророзвідки, завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів.

В результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою.

Уточнюється, що під час бою ліквідовані 9 російських вояк, ще 5 поранені.