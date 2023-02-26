Пограничники в ближнем бою ликвидировали штурмовую группу россиян в Бахмуте

Бойцы Государственной пограничной службы ликвидировали штурмовую группу россиян в Бахмуте.

Источник: ГПСУ

Детали: Отмечается, что в течение суток оккупанты обстреливали из артиллерии и танков опорные пункты ГПСУ.

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Пограничники, при поддержке аэроразведки, наносили удар по противнику из пулеметов, гранатометов и минометов.

В результате одну из штурмовых групп бойцы Госпогранслужбы уничтожили в ближнем бою.

Уточняется, что во время боя ликвидированы 9 российских воинов, еще 5 ранены.