Росіяни забрали з Чорного моря носія "Калібрів"
Неділя, 26 лютого 2023, 15:06
Російські окупанти вивели з Чорного моря єдиний корабель з "Калібрами", який був там у суботу.
Джерело: ВМС ЗСУ
Деталі: Уточнюється, що тепер у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед них немає ракетоносіїв.
Тим часом в Азовському морі – 1 ворожий корабель.
Передісторія: 25 лютого російські окупанти вивели в Чорне море корабель з "Калібрами", востаннє такий був у морі 5 днів тому.
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