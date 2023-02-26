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Росіяни забрали з Чорного моря носія "Калібрів"

Роман ПетренкоНеділя, 26 лютого 2023, 15:06
фото вмс

Російські окупанти вивели з Чорного моря єдиний корабель з "Калібрами", який був там у суботу.

Джерело: ВМС ЗСУ

Деталі: Уточнюється, що тепер у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед них немає ракетоносіїв.

Тим часом в Азовському морі – 1 ворожий корабель.

Передісторія: 25 лютого російські окупанти вивели в Чорне море корабель з "Калібрами", востаннє такий був у морі 5 днів тому.

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Теми: Чорне морекорабліРосіявійна
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