Россияне забрали из Черного моря носителя "Калибров"
Воскресенье, 26 февраля 2023, 14:06
Российские оккупанты вывели из Черного моря единственный корабль с "Калибрами", который был там в субботу.
Источник: ВМС ВСУ
Детали: Уточняется, что теперь в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди них нет ракетоносителей.
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Между тем в Азовском море - 1 вражеский корабль.
Предыстория: 25 февраля российские оккупанты вывели в Черное море корабль с "Калибрами", последний раз такой был в море 5 дней назад.
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