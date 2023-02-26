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Россияне забрали из Черного моря носителя "Калибров"

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 14:06
Россияне забрали из Черного моря носителя Калибров
фото вмс

Российские оккупанты вывели из Черного моря единственный корабль с "Калибрами", который был там в субботу.

Источник: ВМС ВСУ

Детали: Уточняется, что теперь в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди них нет ракетоносителей.

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Между тем в Азовском море - 1 вражеский корабль.

Предыстория: 25 февраля российские оккупанты вывели в Черное море корабль с "Калибрами", последний раз такой был в море 5 дней назад.

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Темы: Черное морекораблиРосcиявойна
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