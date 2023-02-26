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До Зеленського приїхав гість із Саудівської Аравії

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 16:35
До Зеленського приїхав гість із Саудівської Аравії
Зеленський і глава МЗС Саудівської Аравії у Києві, фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом.

Джерело: Зеленський у Telegram, сайт президента

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Дослівно: "Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу".

Деталі: Зеленський подякував Саудівській Аравії за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності.

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Як пізніше повідомила пресслужба президента, під час перемовин було відзначено важливість підтримки Саудівською Аравією суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру. Зеленський запросив Саудівську Аравію взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитися до реалізації окремих пунктів формули.

Президент окремо зазначив, що попри продовження збройної агресії наша країна й далі робить свій внесок у глобальну продовольчу безпеку. Було висловлено сподівання щодо залучення Саудівської Аравії до української ініціативи щодо постачання зерна в країни Африки, які потерпають від голоду.

На зустрічі відбувся обмін думками щодо участі саудівської сторони у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.

Що передувало: У вересні 2022 року за посередництва Саудівської Аравії Росія погодилася випустити десятьох військовополонених іноземців, які воювали в Україні.

Теми: ЗеленськийСаудівська Аравія
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