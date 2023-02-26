Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Зеленського приїхав гість із Саудівської Аравії

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 17:35
Зеленський і глава МЗС Саудівської Аравії у Києві, фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом.

Джерело: Зеленський у Telegram, сайт президента

Дослівно: "Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу".

Деталі: Зеленський подякував Саудівській Аравії за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності.

Як пізніше повідомила пресслужба президента, під час перемовин було відзначено важливість підтримки Саудівською Аравією суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру. Зеленський запросив Саудівську Аравію взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитися до реалізації окремих пунктів формули.

ВІДЕО ДНЯ

Президент окремо зазначив, що попри продовження збройної агресії наша країна й далі робить свій внесок у глобальну продовольчу безпеку. Було висловлено сподівання щодо залучення Саудівської Аравії до української ініціативи щодо постачання зерна в країни Африки, які потерпають від голоду.

На зустрічі відбувся обмін думками щодо участі саудівської сторони у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.

Що передувало: У вересні 2022 року за посередництва Саудівської Аравії Росія погодилася випустити десятьох військовополонених іноземців, які воювали в Україні.

Теми: ЗеленськийСаудівська Аравія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

За два дні по Україні було близько 30 зібрань молоді з руху "ПВК Редан"

Міноборони змінило ціни на продукти в армії: яйця вже не по 17 грн

фотоЛукашенко прилетів до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном

фото, відеоПутін живе з Кабаєвою і заробляє через офшор з продажу "водки" – ЗМІ

фото Фото наслідків пожежі на нафтозаводі в РФ: кажуть, атакували безпілотники

фотоВ Московській області неподалік від станції "Газпрому" упав безпілотник

Усі новини...
Зеленський
Зеленський розповів, скільки населених пунктів наразі окуповано
Зеленський: Працюємо над розширенням глобальних санкцій на атомну галузь РФ
Порошенко прокоментував випад Зеленського: Послухав і забув
Останні новини
19:39
Зеленський обговорив із генсеком ОЕСР відбудову й перспективу членства
19:32
Міноборони РФ змушене замінювати вагнерівців, бо більшість підрозділів знищені ЗСУ – Маляр про Бахмут
19:25
Анафілактичний шок і звикання до ліків: чим загрожує самолікування зубного болю
19:22
У Пентагоні кажуть, що навчання українців на Patriot незабаром завершиться
19:13
відео"Боляче, коли рідна людина лежить вся у крові": історія офіцерки "Азову"
19:05
За два дні по Україні було близько 30 зібрань молоді з руху "ПВК Редан"
18:58
Фінляндія почала будівництво секції паркану на кордоні з Росією
18:52
Світовий банк оцінює збитки від землетрусу у Туреччині в понад $34 млрд
18:46
Росія остаточно вийшла з договорів Ради Європи
18:43
Сім енергоблоків українських АЕС перевели на американське паливо: коли решту
Усі новини...