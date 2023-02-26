К Зеленскому приехал гость из Саудовской Аравии

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Источник: Зеленский в Telegram, сайт президента

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Дословно: "Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину со времени установления дипломатических отношений.

Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога".

Детали: Зеленский поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности.

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Как позже сообщила пресс-служба президента, во время переговоров была отмечена важность поддержки Саудовской Аравией суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках ООН. Отдельное внимание стороны уделили имплементации украинской формулы мира. Зеленский пригласил Саудовскую Аравию принять участие в начатом соответствующем дипломатическом процессе, в частности присоединиться к реализации отдельных пунктов формулы.

Президент отдельно отметил, что, несмотря на продолжение вооруженной агрессии, наша страна продолжает вносить свой вклад в глобальную продовольственную безопасность. Была выражена надежда на привлечение Саудовской Аравии к украинской инициативе по поставкам зерна в страны Африки, страдающие от голода.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно участия саудовской стороны в послевоенном восстановлении Украины, а также приобщение к перспективным проектам в инвестиционной, агропромышленной и энергетической сферах.

Что предшествовало: В сентябре 2022 года при посредничестве Саудовской Аравии Россия согласилась выпустить десять военнопленных иностранцев, которые воевали в Украине.