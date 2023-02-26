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К Зеленскому приехал гость из Саудовской Аравии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 17:35
Зеленский и глава МИД Саудовской Аравии в Киеве, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Источник: Зеленский в Telegram, сайт президента

Дословно: "Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину со времени установления дипломатических отношений.

Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога".

Детали: Зеленский поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности.

Как позже сообщила пресс-служба президента, во время переговоров была отмечена важность поддержки Саудовской Аравией суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках ООН. Отдельное внимание стороны уделили имплементации украинской формулы мира. Зеленский пригласил Саудовскую Аравию принять участие в начатом соответствующем дипломатическом процессе, в частности присоединиться к реализации отдельных пунктов формулы.

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Президент отдельно отметил, что, несмотря на продолжение вооруженной агрессии, наша страна продолжает вносить свой вклад в глобальную продовольственную безопасность. Была выражена надежда на привлечение Саудовской Аравии к украинской инициативе по поставкам зерна в страны Африки, страдающие от голода.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно участия саудовской стороны в послевоенном восстановлении Украины, а также приобщение к перспективным проектам в инвестиционной, агропромышленной и энергетической сферах.

Что предшествовало: В сентябре 2022 года при посредничестве Саудовской Аравии Россия согласилась выпустить десять военнопленных иностранцев, которые воевали в Украине.

Темы: ЗеленскийСаудовская Аравия
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