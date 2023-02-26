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Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на 400 мільйонів доларів – Єрмак

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 17:45
Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на 400 мільйонів доларів – Єрмак
глава МЗС Саудівської Аравії у Києві, фото ОП

Саудівська Аравія надасть Україні пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, в який включено нафтопродукти на 300 мільйонів доларів.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram після зустрічі з міністрои закордонних справ Саудівської Аравії, принцем Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом

Дослівно: "Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу.

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У рамках візиту в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.

Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку".

Що передувало: Раніше у неділю глава МЗС Саудівської Аравії зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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Теми: Саудівська АравіяАндрій Єрмакдопомога Україні
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