Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на 400 мільйонів доларів – Єрмак

Саудівська Аравія надасть Україні пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, в який включено нафтопродукти на 300 мільйонів доларів.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram після зустрічі з міністрои закордонних справ Саудівської Аравії, принцем Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом

Дослівно: "Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу.

У рамках візиту в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.

Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку".

Що передувало: Раніше у неділю глава МЗС Саудівської Аравії зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.