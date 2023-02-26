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Саудовская Аравия предоставит Украине помощь на 400 миллионов долларов – Ермак

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 18:45
глава МИД Саудовской Аравии в Киеве, фото ОП

Саудовская Аравия предоставит Украине пакет помощи в размере 400 миллионов долларов, в который включены нефтепродукты на 300 миллионов долларов.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом

Дословно: "Украина получит реальную помощь от Саудовской Аравии, которая считается крупнейшей экономикой Ближнего Востока.

В рамках визита в Офисе президента были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гумпомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.

В частности, речь о Совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи и помощи Короля Салмана и Меморандуме о взаимопонимании с Саудовским фондом развития".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье глава МИД Саудовской Аравии встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Темы: Саудовская АравияАндрей Ермакпомощь Украине
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