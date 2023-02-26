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Зеленський провів онлайн-зустріч із працівниками телемарафону

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 19:42
Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками телемарафону, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у неділю провів онлайн-зустріч із представниками українського телемарафону "Єдині новини".

Джерело: вечірнє звернення президента

 
Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками телемарафону, фото ОП

Пряма мова: "Сьогодні ж зустрівся з представниками нашого українського телебачення, українського телевізійного марафону "Єдині новини". З журналістами, редакторами, продюсерами. Дуже змістовна онлайн-зустріч. Привід для зустрічі – річниця марафону, вдячність усім, хто працює в ньому.

Але зміст був значно ширшим. Ми говорили про посилення інформаційної роботи нашої держави й суспільства. Особливо це стосується тих частин світу, де наша дипломатія довгими десятиліттями з різних причин не була представлена".

Деталі: Президент підкреслив, що Україна має бути максимально потужною інформаційно й дипломатично.

"Щоб позиція України була абсолютно зрозумілою в усіх частинах світу. Це важливо в нашій роботі із забезпечення деокупації території, наших активних дій, які ми плануємо. Що більше знають про Україну, що більше розуміють Україну, то більше підтримують Україну. І то ближчою стає наша перемога", - сказав він.

Президент подякував працівникам телемарафону, серед іншого, за "постійний пошук нових методів роботи для тих, хто зараз на тимчасово окупованій території України".

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"Дуже важливо, що Росії не вдалося закрити інформаційно наших людей і нашу землю на тій частині України, де поки що є триколор терористів. Ми маємо зробити – і зробимо все, щоб доступ наших людей до правдивої інформації ставав більшим", - наголосив Зеленський.

Теми: Зеленськийтелебачення
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