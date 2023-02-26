Зеленський провів онлайн-зустріч із працівниками телемарафону

Президент Володимир Зеленський у неділю провів онлайн-зустріч із представниками українського телемарафону "Єдині новини".

Джерело: вечірнє звернення президента

Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками телемарафону, фото ОП

Пряма мова: "Сьогодні ж зустрівся з представниками нашого українського телебачення, українського телевізійного марафону "Єдині новини". З журналістами, редакторами, продюсерами. Дуже змістовна онлайн-зустріч. Привід для зустрічі – річниця марафону, вдячність усім, хто працює в ньому.

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Але зміст був значно ширшим. Ми говорили про посилення інформаційної роботи нашої держави й суспільства. Особливо це стосується тих частин світу, де наша дипломатія довгими десятиліттями з різних причин не була представлена".

Деталі: Президент підкреслив, що Україна має бути максимально потужною інформаційно й дипломатично.

"Щоб позиція України була абсолютно зрозумілою в усіх частинах світу. Це важливо в нашій роботі із забезпечення деокупації території, наших активних дій, які ми плануємо. Що більше знають про Україну, що більше розуміють Україну, то більше підтримують Україну. І то ближчою стає наша перемога", - сказав він.

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Президент подякував працівникам телемарафону, серед іншого, за "постійний пошук нових методів роботи для тих, хто зараз на тимчасово окупованій території України".

"Дуже важливо, що Росії не вдалося закрити інформаційно наших людей і нашу землю на тій частині України, де поки що є триколор терористів. Ми маємо зробити – і зробимо все, щоб доступ наших людей до правдивої інформації ставав більшим", - наголосив Зеленський.