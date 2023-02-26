Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел онлайн-встречу с работниками телемарафона

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 18:42
Зеленский провел онлайн-встречу с работниками телемарафона
Владимир Зеленский во время встречи с представителями телемарафона, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел онлайн-встречу с представителями украинского телемарафона "Единые новости".

Источник: вечернее обращение президента

 
Владимир Зеленский во время встречи с представителями телемарафона, фото ОП

Прямая речь: "Сегодня же встретился с представителями нашего украинского телевидения, украинского телевизионного марафона "Единые новости". С журналистами, редакторами, продюсерами. Очень содержательная онлайн-встреча. Повод для встречи - годовщина марафона, благодарность всем, кто работает в нем.

Реклама:

Но содержание было значительно шире. Мы говорили об усилении информационной работы нашего государства и общества. Особенно это касается тех частей мира, где наша дипломатия долгими десятилетиями по разным причинам не была представлена".

Детали: Президент подчеркнул, что Украина должна быть максимально мощной информационно и дипломатически.

"Чтобы позиция Украины была абсолютно понятной во всех частях мира. Это важно в нашей работе по обеспечению деоккупации территории, наших активных действий, которые мы планируем. Чем больше знают об Украине, чем больше понимают Украину, тем больше поддерживают Украину. И тем ближе становится наша победа", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Президент поблагодарил работников телемарафона, среди прочего, за "постоянный поиск новых методов работы для тех, кто сейчас на временно оккупированной территории Украины".

"Очень важно, что России не удалось закрыть информационно наших людей и нашу землю на той части Украины, где пока есть триколор террористов. Мы должны сделать - и сделаем все, чтобы доступ наших людей к правдивой информации становился больше", - подчеркнул Зеленский.

Темы: Зеленскийтелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
Все новости...
Реклама: