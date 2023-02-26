Зеленский провел онлайн-встречу с работниками телемарафона

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел онлайн-встречу с представителями украинского телемарафона "Единые новости".

Источник: вечернее обращение президента

Владимир Зеленский во время встречи с представителями телемарафона, фото ОП

Прямая речь: "Сегодня же встретился с представителями нашего украинского телевидения, украинского телевизионного марафона "Единые новости". С журналистами, редакторами, продюсерами. Очень содержательная онлайн-встреча. Повод для встречи - годовщина марафона, благодарность всем, кто работает в нем.

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Но содержание было значительно шире. Мы говорили об усилении информационной работы нашего государства и общества. Особенно это касается тех частей мира, где наша дипломатия долгими десятилетиями по разным причинам не была представлена".

Детали: Президент подчеркнул, что Украина должна быть максимально мощной информационно и дипломатически.

"Чтобы позиция Украины была абсолютно понятной во всех частях мира. Это важно в нашей работе по обеспечению деоккупации территории, наших активных действий, которые мы планируем. Чем больше знают об Украине, чем больше понимают Украину, тем больше поддерживают Украину. И тем ближе становится наша победа", - сказал он.

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Президент поблагодарил работников телемарафона, среди прочего, за "постоянный поиск новых методов работы для тех, кто сейчас на временно оккупированной территории Украины".

"Очень важно, что России не удалось закрыть информационно наших людей и нашу землю на той части Украины, где пока есть триколор террористов. Мы должны сделать - и сделаем все, чтобы доступ наших людей к правдивой информации становился больше", - подчеркнул Зеленский.