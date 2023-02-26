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Зеленский провел онлайн-встречу с работниками телемарафона

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 19:42
Владимир Зеленский во время встречи с представителями телемарафона, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел онлайн-встречу с представителями украинского телемарафона "Единые новости".

Источник: вечернее обращение президента

 
Владимир Зеленский во время встречи с представителями телемарафона, фото ОП

Прямая речь: "Сегодня же встретился с представителями нашего украинского телевидения, украинского телевизионного марафона "Единые новости". С журналистами, редакторами, продюсерами. Очень содержательная онлайн-встреча. Повод для встречи - годовщина марафона, благодарность всем, кто работает в нем.

Но содержание было значительно шире. Мы говорили об усилении информационной работы нашего государства и общества. Особенно это касается тех частей мира, где наша дипломатия долгими десятилетиями по разным причинам не была представлена".

Детали: Президент подчеркнул, что Украина должна быть максимально мощной информационно и дипломатически.

"Чтобы позиция Украины была абсолютно понятной во всех частях мира. Это важно в нашей работе по обеспечению деоккупации территории, наших активных действий, которые мы планируем. Чем больше знают об Украине, чем больше понимают Украину, тем больше поддерживают Украину. И тем ближе становится наша победа", - сказал он.

Президент поблагодарил работников телемарафона, среди прочего, за "постоянный поиск новых методов работы для тех, кто сейчас на временно оккупированной территории Украины".

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"Очень важно, что России не удалось закрыть информационно наших людей и нашу землю на той части Украины, где пока есть триколор террористов. Мы должны сделать - и сделаем все, чтобы доступ наших людей к правдивой информации становился больше", - подчеркнул Зеленский.

Темы: Зеленскийтелевидение
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