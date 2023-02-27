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Трюдо: Канада буде підтримувати Україну, скільки знадобиться

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 00:28
Трюдо. Фото Getty Images

З нагоди Дня спротиву російській окупації Криму прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Крим є та завжди буде Україною, а Канада продовжить підтримувати Україну, поки вона потребуватиме допомоги.

Джерело: Трюдо, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У День спротиву Канада підтверджує свою відданість українцям та принципам, за які вони борються: демократії, справедливості та свободі. Ми й надалі використовуватимемо усі наявні механізми для підтримки України, скільки знадобиться. На тлі боротьби українців за землю, яка їм по праву належить, ми підтверджуємо, що Крим є та завжди буде Україною".

Деталі: Трюдо нагадав, що від початку російського вторгнення Канада надала Україні підтримки на суму понад $5 млрд, зокрема більш як $1 млрд оборонної допомоги.

Читай також: Кримський спротив. Що відбувалось в Криму з моменту його окупації? Говоримо з Тамілою Ташевою

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський впевнений, що з поверненням Криму настане мир в Україні.

Теми: КанадаУкраїнадопомога Українівійна
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