Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трюдо: Канада буде підтримувати Україну, скільки знадобиться

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 23:28
Трюдо: Канада буде підтримувати Україну, скільки знадобиться
Трюдо. Фото Getty Images

З нагоди Дня спротиву російській окупації Криму прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Крим є та завжди буде Україною, а Канада продовжить підтримувати Україну, поки вона потребуватиме допомоги.

Джерело: Трюдо, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У День спротиву Канада підтверджує свою відданість українцям та принципам, за які вони борються: демократії, справедливості та свободі. Ми й надалі використовуватимемо усі наявні механізми для підтримки України, скільки знадобиться. На тлі боротьби українців за землю, яка їм по праву належить, ми підтверджуємо, що Крим є та завжди буде Україною".

Реклама:

Деталі: Трюдо нагадав, що від початку російського вторгнення Канада надала Україні підтримки на суму понад $5 млрд, зокрема більш як $1 млрд оборонної допомоги.

Читай також: Кримський спротив. Що відбувалось в Криму з моменту його окупації? Говоримо з Тамілою Ташевою

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський впевнений, що з поверненням Криму настане мир в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КанадаУкраїнадопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Канада
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні – посол
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Останні новини
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав на звільнення
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
Усі новини...
Реклама: