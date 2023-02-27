Над Чернігівщиною збили три "Шахеди" – ОК "Північ"

Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".

Джерело: оперативне командування "Північ" у Telegram

Деталі: Близько 12-ї ночі ОК "Північ" повідомило, що на Чернігівщині вже є "мінус" "Шахед".

Згодом оперативне командування повідомило про збиття ще двох безпілотників.

Що цьому передувало: