Над Чернігівщиною збили три "Шахеди" – ОК "Північ"
Неділя, 26 лютого 2023, 23:55
Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
Джерело: оперативне командування "Північ" у Telegram
Деталі: Близько 12-ї ночі ОК "Північ" повідомило, що на Чернігівщині вже є "мінус" "Шахед".
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Згодом оперативне командування повідомило про збиття ще двох безпілотників.
Що цьому передувало:
- Ввечері 26 лютого у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
- Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що область атакують "Шахеди", ППО успішно працює.
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