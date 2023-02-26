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Над Чернігівщиною збили три "Шахеди" – ОК "Північ"

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 23:55
Над Чернігівщиною збили три Шахеди – ОК Північ
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".

Джерело: оперативне командування "Північ" у Telegram

Деталі: Близько 12-ї ночі ОК "Північ" повідомило, що на Чернігівщині вже є "мінус" "Шахед".

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Згодом оперативне командування повідомило про збиття ще двох безпілотників.

Що цьому передувало:

  • Ввечері 26 лютого у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
  • Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що область атакують "Шахеди", ППО успішно працює.

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Теми: ШахедЧернігівська областьППО
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