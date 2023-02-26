Над Черниговщиной сбили три "Шахеда" – ОК "Север"
Воскресенье, 26 февраля 2023, 23:55
Силы противовоздушной обороны сбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед".
Источник: оперативное командование "Север" в Telegram
Детали: Около 12 ночи ОК "Север" сообщило, что на Черниговщине уже есть "минус" "Шахед".
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Позже оперативное командование сообщило о сбитии еще двух беспилотников.
Что этому предшествовало:
- Вечером 26 февраля в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.
- Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что область атакуют "Шахеды", ПВО успешно работает.
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