Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вашингтон, Берлін і Варшава домовляються про спільні військові навчання у Польщі

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 04:10
Вашингтон, Берлін і Варшава домовляються про спільні військові навчання у Польщі
КОЛОНА ВІЙСЬКОВИХ США. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

У відповідь на загрозу на східному фланзі НАТО США, Німеччина і Польща ведуть переговори щодо проведення спільних військових навчань у Польщі.

Джерело: заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, яку цитує Deutsche Welle

Деталі: Пісторіус заявив, що військові маневри в країні, яка межує з Україною, були б "дуже чітким" сигналом союзникам НАТО, а також президенту РФ Володимиру Путіну. 

Реклама:

Глава Міноборони Німеччини не повідомив деталей, зазначивши лише, що наразі розглядається можливість спільних навчань.

Пряма мова: "Північно-атлантичний альянс сьогодні набагато сильніший і згуртованіший, ніж до 24 лютого минуло року.

Для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї для України.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Трюдо: Канада буде підтримувати Україну, скільки знадобиться
Путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну – директор ЦРУ
РФ незаконно утримує 180 українських політв’язнів – Лубінець
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України льотчику Олексію Коваленку
Останні новини
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
Усі новини...
Реклама: