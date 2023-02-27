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Вашингтон, Берлін і Варшава домовляються про спільні військові навчання у Польщі

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 05:10
КОЛОНА ВІЙСЬКОВИХ США. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

У відповідь на загрозу на східному фланзі НАТО США, Німеччина і Польща ведуть переговори щодо проведення спільних військових навчань у Польщі.

Джерело: заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, яку цитує Deutsche Welle

Деталі: Пісторіус заявив, що військові маневри в країні, яка межує з Україною, були б "дуже чітким" сигналом союзникам НАТО, а також президенту РФ Володимиру Путіну. 

Глава Міноборони Німеччини не повідомив деталей, зазначивши лише, що наразі розглядається можливість спільних навчань.

Пряма мова: "Північно-атлантичний альянс сьогодні набагато сильніший і згуртованіший, ніж до 24 лютого минуло року.

Для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання".

Нагадаємо: Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї для України.

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