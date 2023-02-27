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Вашингтон, Берлин и Варшава договариваются о совместных военных учениях в Польше

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 05:10
КОЛОННА ВОЕННЫХ США. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

В ответ на угрозу на восточном фланге НАТО США, Германия и Польша ведут переговоры о проведении совместных военных учений в Польше.

Источник: заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, которое цитирует Deutsche Welle

Детали: Писториус заявил, что военные маневры в стране, которая граничит с Украиной, были бы "очень четким" сигналом союзникам НАТО, а также президенту РФ Владимиру Путину.

Глава Минобороны Германии не сообщил деталей, отметив лишь, что сейчас рассматривается возможность совместных учений.

Прямая речь: "Североатлантический альянс сегодня гораздо сильнее и сплоченнее, чем до 24 февраля прошлого года.

Для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как важнейший европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства".

Напомним: Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что новый министр обороны Германии Борис Писториус "сломал сдержанность Берлина" в вопросе оружия для Украины.

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