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"До землі звикнуть": на Херсонщині окупанти відсуваються до Криму і риють окопи

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 14:12
До землі звикнуть: на Херсонщині окупанти відсуваються до Криму і риють окопи
Наталя Гуменюк. фото з її Facebook

Російські окупаційні війська посуваються із лівобережної Херсонщини ближче до Криму, облаштовучи додаткові оборонні споруди.

Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "(Крим) наразі в них єдиний напрямок, крім того, який усім відомий, руського воєнного корабля. Що стосується лівобережної Херсонщини, так, вони намагаються посунутись ближче до Криму, сподіваючись що там буде їм тепліше, але ми можемо засвідчити, що там їм буде гаряче.

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Наразі вони підтягнули туди резерв строковиків із Челябінської області для облаштування додаткових оборонних споруд. Як в тому старому анекдоті: "допоможе-не допоможе, а до землі звикнуть". Поки що вони окопуються".

Що передувало: У ранковому зведенні Генштабу йшлося про те, що на Херсонщині російська окупаційна "влада" готується до втечі у Крим, місцеві колаборанти почали виїжджати на територію півострова.

Теми: Херсонська областьвійна
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