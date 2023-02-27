"К земле привыкнут": на Херсонщине оккупанты отодвигаются к Крыму и роют окопы

Российские оккупационные войска подвигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонительные сооружения.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "(Крым) сейчас у них единственное направление, кроме того, которое всем известено, русского военного корабля. Что касается левобережной Херсонщины, да, они пытаются подвинуться ближе к Крыму, надеясь что там будет им теплее, но мы можем засвидетельствовать, что там им будет горячо.

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Сейчас они подтянули туда резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонительных сооружений. Как в том старом анекдоте: "поможет-не поможет, а к земле привыкнут". Пока что они окапываются".

Что предшествовало: В утренней сводке Генштаба говорилось о том, что на Херсонщине российская оккупационная "власть" готовится к бегству в Крым, местные коллаборационисты начали выезжать на территорию полуострова.