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"К земле привыкнут": на Херсонщине оккупанты отодвигаются к Крыму и роют окопы

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 14:12
К земле привыкнут: на Херсонщине оккупанты отодвигаются к Крыму и роют окопы
Наталья Гуменюк. фото из ее Facebook

Российские оккупационные войска подвигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонительные сооружения.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "(Крым) сейчас у них единственное направление, кроме того, которое всем известено, русского военного корабля. Что касается левобережной Херсонщины, да, они пытаются подвинуться ближе к Крыму, надеясь что там будет им теплее, но мы можем засвидетельствовать, что там им будет горячо.

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Сейчас они подтянули туда резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонительных сооружений. Как в том старом анекдоте: "поможет-не поможет, а к земле привыкнут". Пока что они окапываются".

Что предшествовало: В утренней сводке Генштаба говорилось о том, что на Херсонщине российская оккупационная "власть" готовится к бегству в Крым, местные коллаборационисты начали выезжать на территорию полуострова.

Темы: Херсонская областьвойна
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