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Повітряні сили пояснили, для чого ворог знову запускає "Шахеди"

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 16:05
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

Повітряні сили зазначають, що росіяни зараз використовують іранські ударні дрони Shahed, щоб вистежити і виснажити українські засоби ППО.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телеканалу 24

Пряма мова: "Раніше більше застосовували комбіновано разом із ракетами. Зараз вони виснажують ППО, виявляють місця (її розташування). Той же радіолокаційний літак А 50 злітає, коли по "Шахедах" нами ведеться бойова робота, він фіксує місця пусків із наших зентіних ракетних систем. Таким чином виявляють і роблять алгоритм, звідки ми пускаєм, як переміщуємося і т.д.".

Деталі: Ігнат уточнив, що на відміну від попередніх разів, цієї ночі іранські дрони Росія запускала не зі східного узбережжя Азовського моря, а з Брянської області РФ.

Із 14 запущених "Шахедів", 11 були знищені.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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