Українські захисники знищили вночі 11 "Шахедів", 9 – навколо Києва
Сили оборони України збили цієї ночі 11 "Шахедів", загалом для повітряної атаки ворог застосував 14 безпілотників.
Джерела: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". Попередньо 11 цих дронів збили українські захисники".
Деталі: У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 безпілотників, повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.
Пряма мова: "В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".
Атака дронів здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих п'ять з половиною годин.
За попередніми даними, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури".
Що цьому передувало:
- Ввечері 26 лютого у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
- Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
- У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.
- Росіяни завдали два удари по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури Запоріжжя.