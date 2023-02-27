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Українські захисники знищили вночі 11 "Шахедів", 9 – навколо Києва

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 06:50
Українські захисники знищили вночі 11 Шахедів, 9 – навколо Києва
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Сили оборони України збили цієї ночі 11 "Шахедів", загалом для повітряної атаки ворог застосував 14 безпілотників.

Джерела: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". Попередньо 11 цих дронів збили українські захисники".

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Деталі: У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 безпілотників, повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.

Пряма мова: "В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".

Атака дронів здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих п'ять з половиною годин.

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За попередніми даними, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури". 

Що цьому передувало:

  • Ввечері 26 лютого у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
  • Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
  • У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.
  • Росіяни завдали два удари по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури Запоріжжя.

Теми: КиївППОУкраїнаШахед
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