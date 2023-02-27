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Воздушные силы объяснили, для чего враг снова запускает "Шахеды"

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 16:05
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Воздушные силы отмечают, что россияне сейчас используют иранские ударные дроны Shahed, чтобы выследить и истощить украинские средства ПВО.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телеканала 24

Прямая речь: "Раньше больше применяли комбинированно вместе с ракетами. Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места (ее расположения). Тот же радиолокационный самолет А 50 взлетает, когда по "Шахедам" нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зентиных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и т.д.".

Детали: Игнат уточнил, что в отличие от предыдущих раз, этой ночью иранские дроны Россия запускала не с восточного побережья Азовского моря, а из Брянской области РФ.

Из 14 запущенных "Шахедов", 11 были уничтожены.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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