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У ДСНС розповіли, як на дев'ятий день після землетрусу врятували жінку в Туреччині

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 16:30
Фото: ДСНС

Під час рятувальної місії у Туреччині український загін рятувальників врятував 1 людину, і деблокував тіла 58 загиблих в результаті землетрусу.

Джерело: повідомлення Ukraine Media Center з брифінгу пресофіцера ДСНС України Олександр Хорунжий

Деталі: Хорунжий розповів, що на дев’ятий день пошуково-рятувальних робіт загін ДСНС знайшов та врятував живу жінку віком приблизно 30 років. Вона провела під завалами 205 годин, при перепадах температур від −2 до +15 градусів і вижила.

Пряма мова: "Двоє наших рятувальників піднялись на завал і почули звук, схожий на стогін. Відразу оголосили хвилину тиші. Запустили кінолога з собакою — собака могла чітко дати місце, де могла знаходитися людина. Рятувальники почали працювати саме там.

За допомогою спеціальних інструментів вони дісталися до жінки, витягнули її на поверхню. Це був захват, тому що наші відпрацювали дуже грамотно, дуже чітко. Туреччина була шокована, тому це двісті п'ята година, вони по годинах рахували ліквідацію наслідків землетрусу. Для нас це було теж диво". 

Деталі: Український загін 27 лютого повернувся з Туреччини. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.
  • За тиждень уже було відомо про щонайменше 15 тисяч загиблих.
  • 8 лютого перша група українських рятувальників прибула до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу.

Теми: Туреччиназемлетрус
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