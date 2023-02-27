В ГСЧС рассказали, как на девятый день после землетрясения спасли женщину в Турции

Во время спасательной миссии в Турции украинский отряд спасателей спас 1 человека, и деблокировал тела 58 погибших в результате землетрясения.

Источник: сообщение Ukraine Media Center с брифинга пресс-офицера ГСЧС Украины Александр Хорунжий

Детали: Хорунжий рассказал, что на девятый день поисково-спасательных работ отряд ГСЧС нашел и спас живую женщину в возрасте примерно 30 лет. Она провела под завалами 205 часов, при перепадах температур от -2 до +15 градусов и выжила.

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Прямая речь: "Двое наших спасателей поднялись на завал и услышали звук, похожий на стон. Сразу объявили минуту тишины. Запустили кинолога с собакой - собака могла четко дать место, где мог находиться человек. Спасатели начали работать именно там.

С помощью специальных инструментов они добрались до женщины, вытащили ее на поверхность. Это был восторг, потому что наши отработали очень грамотно, очень четко. Турция была шокирована, потому это двести пятый час, они по часам считали ликвидацию последствий землетрясения. Для нас это было тоже чудо".

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