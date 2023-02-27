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Прем’єр Угорщини підтримав "мирний план" Китаю, його у відповідь назвали агентом Росії

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 19:21

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час дискусії з парламентарями в понеділок прокоментував запропоновані Китаєм принципи врегулювання війни в Україні, висловивши їм свою підтримку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Угорський прем’єр повторив неодноразово трансльовану позицію, що бойові дії можуть бути завершені лише перемир’ям; Угорщина постійно закликає до миру і вважає, що саме за це виступає більшість у світі.

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"Ми також вважаємо "мирний план" Китаю важливим і підтримуємо його", – зазначив Орбан.

Він додав, що "багато хто" хоче втягнути Угорщину у війну та змусити її постачати Україні зброю, й закликав депутатів не піддаватись на ці "провокації".

Лідер опозиційної "Демократичної коаліції" Угорщини, колишній прем’єр Ференц Дюрчань у відповідь розкритикував позицію Орбана, поставивши риторичне питання: "Чи може бути, що угорський прем’єр є агентом РФ?"

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"Ви, по суті, підтримуєте мир убивці. Ви направду хочете, аби Україна здалась. Ганебне мислення і ганебна поведінка", – наголосив Дюрчань.

Нагадаємо, напередодні китайське міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у так званому "мирному плані" Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоча з "деякими думками" він не погоджується

Більше читайте тут: Китайська гра у мир: що означають для України рішення в річницю великої війни.

Теми: УгорщинаКитайРосіямир
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