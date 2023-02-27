Премьер Венгрии поддержал "мирный план" Китая, его в ответ назвали агентом России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время дискуссии с парламентариями в понедельник прокомментировал предложенные Китаем принципы урегулирования войны в Украине, выразив им свою поддержку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Венгерский премьер повторил неоднократно транслируемую позицию, что боевые действия могут быть завершены только перемирием; Венгрия постоянно призывает к миру и считает, что именно за это выступает большинство в мире.

"Мы также считаем "мирный план" Китая важным и поддерживаем его", - отметил Орбан.

Он добавил, что "многие" хотят втянуть Венгрию в войну и заставить ее поставлять Украине оружие, и призвал депутатов не поддаваться на эти "провокации".

Лидер оппозиционной "Демократической коалиции" Венгрии, бывший премьер Ференц Дюрчань в ответ раскритиковал позицию Орбана, задав риторический вопрос: "Может ли быть, что венгерский премьер является агентом РФ?"

"Вы, по сути, поддерживаете мир убийцы. Вы действительно хотите, чтобы Украина сдалась. Позорное мышление и позорное поведение", - подчеркнул Дюрчань.

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Напомним, накануне китайское министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.

Президент Владимир Зеленский считает, что в так называемом "мирном плане" Китая есть пункты, с которыми можно работать, хотя с "некоторыми мыслями" он не согласен.

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