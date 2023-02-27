Маляр: Ситуація на фронті складна, РФ нарощує інтенсивність штурмових дій

Російські окупанти нарощують інтенсивність штурмових дій, найважче Силам оборони на Бахмутському напрямку.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Пряма мова: "Ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка – на Бахмутському напрямку.

Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Разом з тим, ворог несе значні втрати, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб".

Деталі: Вона додала, що Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника.