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Маляр: Ситуація на фронті складна, РФ нарощує інтенсивність штурмових дій

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 19:32
Маляр: Ситуація на фронті складна, РФ нарощує інтенсивність штурмових дій
ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Російські окупанти нарощують інтенсивність штурмових дій, найважче Силам оборони на Бахмутському напрямку.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Пряма мова: "Ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка – на Бахмутському напрямку. 

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Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Разом з тим, ворог несе значні втрати, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб".

Деталі: Вона додала, що Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника.

Теми: МіноборониБахмутвійнаЗбройні сили
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