Маляр: Ситуація на фронті складна, РФ нарощує інтенсивність штурмових дій
Понеділок, 27 лютого 2023, 19:32
Російські окупанти нарощують інтенсивність штурмових дій, найважче Силам оборони на Бахмутському напрямку.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram
Пряма мова: "Ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка – на Бахмутському напрямку.
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Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Разом з тим, ворог несе значні втрати, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб".
Деталі: Вона додала, що Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника.