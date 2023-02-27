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Маляр: Ситуация на фронте сложная, РФ наращивает интенсивность штурмовых действий

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 19:32
Маляр: Ситуация на фронте сложная, РФ наращивает интенсивность штурмовых действий
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Российские оккупанты наращивают интенсивность штурмовых действий, тяжелее всего Силам обороны на Бахмутском направлении.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка – на Бахмутском направлении. 

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Враг во время наступательных действий использует тактику истощения и тотального разрушения. Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек".

Детали: Она добавила, что Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства противника.

Темы: МинобороныБахмутвойнаВооруженные силы
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