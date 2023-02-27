Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Журналісти знайшли, на кого Медведчук і Козак записали частки у київських компаніях

Понеділок, 27 лютого 2023, 19:58
Журналісти знайшли, на кого Медведчук і Козак записали частки у київських компаніях
Віктор Медведчук, архівне фото РІА Новости

Журналісти Bihus.Info знайшли Ольгу Куць, на яку оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука записало частки в кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень. 

Джерело: Bihus.Info

Деталі: 62-річна Ольга Куць – зі Львова. 

Реклама:

Вона значиться бенефіціаркою низки фірм, які, в свою чергу, володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві.

Так, наприклад, Куць є кінцевою бенефіціаркою компанії "Істбуд", на яку оформлено майже гектар землі на бульварі Дружби народів з цільовим призначення "для будівництва готельно-офісного будинку", орієнтовною вартістю у 160 мільйонів гривень.

Куць також є бенефіціаркою фірми "Таун Ленд Компані" – замовниці будівництва житлового комплексу "Поетика" в Києві. На фірму зараз оформлені недобуди (в реєстрі нерухомості так і вказано: компанія володіє низкою об’єктів незавершеного будівництва за адресою, де зводять ЖК).

ВІДЕО ДНЯ

Жінка також є співвласницею компанії "Промтек", у розпорядженні якої перебуває понад гектар землі на київській Борщагівці – під будівництво культурно-розважального комплексу.

Компанії, в яких Куць значиться власницею найбільших часток, виявилися пов’язаними з будівельним бізнесом обраного від "ОПЗЖ" нардепа Вадима Столара. 

Частку в бізнесі Столара, за інформацією журналістів Bihus.Info, у 2020-му придбали Віктор Медведчук та його близький соратник, а нині біглий екснардеп Тарас Козак. Безпосередньо Медведчук і Козак серед офіційних партнерів Столара так і не з’явилися, але саме тоді співвласницею згаданих компаній стала Ольга Куць.

Журналісти припустили, що за Куць насправді може ховатися саме оточення Медведчука, приховуючи цінні активи від можливих арештів. 

Під час розмови з Ольгою Куць з’ясувалося, що раніше вона працювала в кількох львівських фірмах, пов’язаних із родиною Тараса Козака. Більше того, жінка визнала, що не є реальною власницею київських компаній, а, працюючи на підприємстві брата Козака, просто підписала довіреність.

Також Куць заявила, що не отримувала і не отримує ніяких коштів від діяльності цих фірм і залюбки позбулася б цих активів "прямо сьогодні".

За словами жінки, до неї ще не зверталися правоохоронці. 

Команда Bihus.Info повідомляє, що підготувала низку заяв та звернень у силові органи щодо необхідності детальнішого розслідування і подальшого арешту активів, що можуть бути пов’язані з Медведчуком та Козаком.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що бізнес-партнер керівника Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв з 2019 року почав активно входити в пов’язані з Вадимом Столаром та Віктором Медведчуком компанії в якості співзасновника. Він був причетним і до діяльності "Таун Ленд Компані", бенефіціаркою якої значиться Ольга Куць.

Нещодавно Івано-Франківський міський суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, загальною вартістю більше 5,6 млрд гривень.

Теми: МедведчуколігархиКиївбудівництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Медведчук
Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку, а дочка "пасе задніх" у виші
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Останні новини
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
Усі новини...
Реклама: