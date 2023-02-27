Журналісти знайшли, на кого Медведчук і Козак записали частки у київських компаніях

Журналісти Bihus.Info знайшли Ольгу Куць, на яку оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука записало частки в кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: 62-річна Ольга Куць – зі Львова.

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Вона значиться бенефіціаркою низки фірм, які, в свою чергу, володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві.

Так, наприклад, Куць є кінцевою бенефіціаркою компанії "Істбуд", на яку оформлено майже гектар землі на бульварі Дружби народів з цільовим призначення "для будівництва готельно-офісного будинку", орієнтовною вартістю у 160 мільйонів гривень.

Куць також є бенефіціаркою фірми "Таун Ленд Компані" – замовниці будівництва житлового комплексу "Поетика" в Києві. На фірму зараз оформлені недобуди (в реєстрі нерухомості так і вказано: компанія володіє низкою об’єктів незавершеного будівництва за адресою, де зводять ЖК).

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Жінка також є співвласницею компанії "Промтек", у розпорядженні якої перебуває понад гектар землі на київській Борщагівці – під будівництво культурно-розважального комплексу.

Компанії, в яких Куць значиться власницею найбільших часток, виявилися пов’язаними з будівельним бізнесом обраного від "ОПЗЖ" нардепа Вадима Столара.

Частку в бізнесі Столара, за інформацією журналістів Bihus.Info, у 2020-му придбали Віктор Медведчук та його близький соратник, а нині біглий екснардеп Тарас Козак. Безпосередньо Медведчук і Козак серед офіційних партнерів Столара так і не з’явилися, але саме тоді співвласницею згаданих компаній стала Ольга Куць.

Журналісти припустили, що за Куць насправді може ховатися саме оточення Медведчука, приховуючи цінні активи від можливих арештів.

Під час розмови з Ольгою Куць з’ясувалося, що раніше вона працювала в кількох львівських фірмах, пов’язаних із родиною Тараса Козака. Більше того, жінка визнала, що не є реальною власницею київських компаній, а, працюючи на підприємстві брата Козака, просто підписала довіреність.

Також Куць заявила, що не отримувала і не отримує ніяких коштів від діяльності цих фірм і залюбки позбулася б цих активів "прямо сьогодні".

За словами жінки, до неї ще не зверталися правоохоронці.

Команда Bihus.Info повідомляє, що підготувала низку заяв та звернень у силові органи щодо необхідності детальнішого розслідування і подальшого арешту активів, що можуть бути пов’язані з Медведчуком та Козаком.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що бізнес-партнер керівника Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв з 2019 року почав активно входити в пов’язані з Вадимом Столаром та Віктором Медведчуком компанії в якості співзасновника. Він був причетним і до діяльності "Таун Ленд Компані", бенефіціаркою якої значиться Ольга Куць.

Нещодавно Івано-Франківський міський суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, загальною вартістю більше 5,6 млрд гривень.