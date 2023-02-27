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Журналисты нашли, на кого Медведчук и Козак записали доли в киевских компаниях

Понедельник, 27 февраля 2023, 19:58
Журналисты нашли, на кого Медведчук и Козак записали доли в киевских компаниях
Виктор Медведчук, архивное фото РИА Новости

Журналисты Bihus.Info нашли Ольгу Куць, на которую окружение бывшего нардепа Виктора Медведчука записало доли в нескольких киевских компаниях с активами на сотни миллионов гривен.

Источник: Bihus.Info

Детали: 62-летняя Ольга Куць – из Львова.

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Она числится бенефициаркой ряда компаний, которые, в свою очередь, владеют дорогой землей и недвижимостью в Киеве.

Так, например, Куць является конечной бенефициаркой компании "Истстрой", на которую оформлен почти гектар земли на бульваре Дружбы народов с целевым предназначением "для строительства гостинично-офисного дома", ориентировочной стоимостью в 160 миллионов гривен.

Куць также является бенефициаркой фирмы "Таун Ленд Компани" – заказчика строительства жилого комплекса "Поэтика" в Киеве. На фирму сейчас оформлены недострои (в реестре недвижимости так и указано: компания владеет рядом объектов незавершенного строительства по адресу, где возводят ЖК).

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Женщина также является совладелицей компании "Промтэк", в распоряжении которой находится свыше гектара земли на киевской Борщаговке – под строительство культурно-развлекательного комплекса.

Компании, в которых Куць числится владелицей самых больших долей, оказались связанными со строительным бизнесом избранного от "ОПЗЖ" нардепа Вадима Столара.

Часть в бизнесе Столара, по информации журналистов Bihus.Info, в 2020-м приобрели Виктор Медведчук и его близкий соратник, а ныне беглый экснардеп Тарас Козак. Непосредственно Медведчук и Козак среди официальных партнеров Столара так и не появились, но именно тогда совладелицей упомянутых компаний стала Ольга Куць.

Журналисты предположили, что за Куць действительно может скрываться само окружение Медведчука, скрывая ценные активы от возможных арестов.

Во время разговора с Ольгой Куц выяснилось, что раньше она работала в нескольких львовских фирмах, связанных с семьей Тараса Козака. Более того, женщина признала, что не является реальной владелица киевских компаний, а, работая на предприятии брата Козака, просто подписала доверенность.

Также Куць заявила, что не получала и не получает никаких средств от деятельности этих фирм и охотно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня".

По словам женщины, к ней еще не обращались правоохранители.

Команда Bihus.Info сообщает, что подготовила ряд заявлений и обращений в силовые органы о необходимости более детального расследования и последующего ареста активов, которые могут быть связаны с Медведчуком и Казаком.

Напомним: Ранее сообщалось, что бизнес-партнер руководителя Офиса президента Андрея Ермака Артем Колюбаев с 2019 года начал активно входить в связанные с Вадимом Столаром и Виктором Медведчуком компании в качестве соучредителя. Он был причастен и к деятельности "Таун Ленд Компани", бенефициаркой которой значится Ольга Куць.

Недавно Ивано-Франковский городской суд арестовал имущество жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок, общей стоимостью более 5,6 млрд гривен.

Темы: МедведчуколигархиКиевстроительство
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