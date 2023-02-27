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Зеленський пояснив, чому партнерам України треба прибрати "авіаційне табу"

Олена РощінаПонеділок, 27 лютого 2023, 21:22
Зеленський пояснив, чому партнерам України треба прибрати авіаційне табу
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Після атаки росіян дронами в ніч на 27 лютого президент Володимир Зеленський наголосив, що сучасні бойові літаки допомогли б захистити небо України.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 лютого

Деталі: Президент нагадав, що ця доба почалася з атаки іранськими дронами. З них більшість вдалося збити: 11 із 14. Але були й влучання. 

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Поранено трьох працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Другий дрон влучив саме тоді, коли на об'єкті почалося гасіння пожежі після першого, пояснив Зеленський.

Пряма мова: "Власне передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією.

Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами й фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами".

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Теми: ЗеленськийППОвинищувачівійна
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