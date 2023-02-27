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Зеленский объяснил, почему партнерам Украины нужно убрать "авиационное табу"

Елена РощинаПонедельник, 27 февраля 2023, 21:22
Зеленский объяснил, почему партнерам Украины нужно убрать авиационное табу
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

После атаки россиян дронами в ночь на 27 февраля президент Владимир Зеленский подчеркнул, что современные боевые самолеты помогли бы защитить небо Украины.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 февраля

Детали: Президент напомнил, что эти сутки начались с атаки иранскими дронами. Из них большинство удалось сбить: 11 из 14. Но были и попадания.

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Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Второй дрон попал как раз тогда, когда на объекте началось тушение пожара после первого, объяснил Зеленский.

Прямая речь: "Собственно прежде всего нам и нужен авиационный компонент ПВО – современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства. ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в том числе, и авиацией. Современной авиацией.

Наши лётчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами".

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Темы: ЗеленскийПВОистребителивойна
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