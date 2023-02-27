На Бахмутському напрямку росіяни знищують усе, що можуть використати ЗСУ – Зеленський

Російські загарбники на Бахмутському напрямку у Донецькій області знищують усе, що українці можуть використати для захисту своїх позицій, закріплення й оборони.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 27 лютого

Пряма мова: "Постійно перебуваю на звʼязку з нашими командувачами. Особлива увага – ситуації на сході, зрозуміло – на Донеччині.

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Бахмутський напрямок – ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, – справжні герої".

Деталі: Президент подякував усім, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі, хто допомагає захисникам України і "робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї".