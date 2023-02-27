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На Бахмутском направлении россияне уничтожают все, что могут использовать ВСУ – Зеленский

Елена РощинаПонедельник, 27 февраля 2023, 22:20
На Бахмутском направлении россияне уничтожают все, что могут использовать ВСУ – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Российские захватчики на Бахмутском направлении в Донецкой области уничтожают все, что украинцы могут использовать для защиты своих позиций, закрепления и обороны.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 27 февраля

Прямая речь: "Постоянно нахожусь на связи с нашими командующими. Особое внимание – ситуации на востоке, разумеется – на Донбассе.

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Бахмутское направление – ситуация становится все более сложной. Враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны. Наши воины, обороняющиеся на Бахмутском направлении, – настоящие герои".

Детали: Президент поблагодарил всех, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе, кто помогает защитникам Украины и "делает все, чтобы у наших защитников было больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия".

Темы: БахмутДонецкая областьвойнаЗеленский
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