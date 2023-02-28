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Держдеп США попередив Китай про наслідки передачі зброї Росії

Ольга Глущенко Вівторок, 28 лютого 2023, 02:54
Нед Прайс, фото Getty Images

У Держдепі Сполучених Штатів заявили, що допомога Китаю Росії матиме "трагічні наслідки" і викличе запитання з боку інших країн стосовно політики Пекіна.

Джерело: речник Держдепартаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Надання КНР будь-якої летальної допомоги Росії для її застосування в Україні було б кроком із потенційно жахливими й трагічними наслідками, передусім, для народу України".

Деталі: За словами Прайса, це також було б "дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні". Бо в такому разі, продовжив Прайс, китайцям доведеться відповідати на запитання, чому тоді вони надають летальну допомогу.

Представник Держдепартаменту США підкреслив, що інші країни вже ставлять запитання про те, чому КНР підтримує Росію в інші способи, в тому числі надає економічну, дипломатичну, політичну допомогу, а також підтримує Москву своєю риторикою.

"Усе це питання, на які повинна відповісти країна, яка заявляє про свій нейтралітет у цій жорстокій агресивній війні, в цьому жорстокому територіальному завоюванні", - сказав представник адміністрації США.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США "відреагують", якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю у війні проти України.

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Теми: КитайРосіязброяСША
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