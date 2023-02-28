Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держдеп США попередив Китай про наслідки передачі зброї Росії

Ольга Глущенко Вівторок, 28 лютого 2023, 01:54
Держдеп США попередив Китай про наслідки передачі зброї Росії
Нед Прайс, фото Getty Images

У Держдепі Сполучених Штатів заявили, що допомога Китаю Росії матиме "трагічні наслідки" і викличе запитання з боку інших країн стосовно політики Пекіна.

Джерело: речник Держдепартаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Надання КНР будь-якої летальної допомоги Росії для її застосування в Україні було б кроком із потенційно жахливими й трагічними наслідками, передусім, для народу України".

Реклама:

Деталі: За словами Прайса, це також було б "дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні". Бо в такому разі, продовжив Прайс, китайцям доведеться відповідати на запитання, чому тоді вони надають летальну допомогу.

Представник Держдепартаменту США підкреслив, що інші країни вже ставлять запитання про те, чому КНР підтримує Росію в інші способи, в тому числі надає економічну, дипломатичну, політичну допомогу, а також підтримує Москву своєю риторикою.

"Усе це питання, на які повинна відповісти країна, яка заявляє про свій нейтралітет у цій жорстокій агресивній війні, в цьому жорстокому територіальному завоюванні", - сказав представник адміністрації США.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США "відреагують", якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю у війні проти України.

Теми: КитайРосіязброяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
Усі новини...
Реклама: