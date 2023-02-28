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Госдеп США предупредил Китай о последствиях передачи оружия России

Ольга ГлущенкоВторник, 28 февраля 2023, 02:54
Нед Прайс, фото Getty Images

В Госдепе Соединенных Штатов заявили, что помощь Китая России будет иметь "трагические последствия" и вызовет вопросы со стороны других стран относительно политики Пекина.

Источник: представитель Госдепартамента США Нед Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Предоставление КНР любой летальной помощи России для ее применения в Украине было бы шагом с потенциально ужасными и трагическими последствиями, прежде всего, для народа Украины".

Детали: По словам Прайса, это также было бы "очень четким сигналом для стран во всем мире о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает ни одной стороны в этой войне". Потому что в таком случае, продолжил Прайс, китайцам придется отвечать на вопрос, почему тогда они предоставляют летальную помощь.

Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что другие страны уже задают вопросы о том, почему КНР поддерживает Россию другими способами, в том числе оказывает экономическую, дипломатическую, политическую помощь, а также поддерживает Москву своей риторикой.

"Все это вопросы, на которые должна ответить страна, которая заявляет о своем нейтралитете в этой жестокой агрессивной войне, в этом жестоком территориальном завоевании", - сказал представитель администрации США.

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.

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Темы: КитайРосcияоружиеСША
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