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Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до 2 людей

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 лютого 2023, 14:00
Ілюстративне фото Getty Images

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про обстріли російськими окупантами Херсона, загинула одна людина, за даними Херсонської облпрокуратури, наразі відомо ще про одного загиблого.

Джерело: Єрмак у Telegram, пресслужба Херсонської облпрокуратури

Пряма мова Єрмака: "Росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку. Є потерпіла. Також відомо про загиблу людину".

 

Дослівно: "За даними слідства, 28 лютого армія рф вчергове обстріляла житлові масиви міста Херсона та приміські населені пункти. Внаслідок влучання снаряду поблизу житлового будинку, в обласному центрі загинув чоловік. Ще одного цивільного, який потрапив під обстріл селища намагались врятувати медики, проте його травми виявились не сумісними із життям".

Що було раніше : За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби від артилерійського вогню російських окупантів постраждало понад 25 населених пунктів області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та місто Херсон.

Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами смт Козацьке та с. Веселе Каховського району – 5 об’єктів у приватному секторі зазнали руйнувань.

За добу через агресію РФ у Херсонській області 3 людини поранені.

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З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 39 осіб, з них 10 – це діти та 1 маломобільна людина.

Теми: Херсонобстрілжертвивійна
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