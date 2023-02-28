Обстрел Херсона: количество погибших возросло до 2 человек

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об обстрелах российскими оккупантами Херсона, погиб один человек, по данным Херсонской облпрокуратуры, в настоящее время известно еще об одном погибшем.

Источник: Ермак в Telegram, пресслужба Херсонской облпрокуратуры

Прямая речь Ермака: "Россияне снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома. Есть пострадавшая. Также известно о погибшем человеке".

Дословно: "По данным следствия, 28 февраля армия РФ в очередной раз обстреляла жилые массивы города Херсона и пригородные населенные пункты. В результате попадания снаряда вблизи жилого дома, в областном центре погиб человек. Еще одного гражданского, который попал под обстрел поселка пытались спасти медики, однако его травмы оказались не совместимыми с жизнью".

Что предшествовало: По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки от артиллерийского огня российских оккупантов пострадало более 25 населенных пунктов области, находящихся на правом берегу реки Днепр. В частности, Гавриловка, Качкаровка, Берислав, Веселое, Тягинка, Инженерное, Антоновка, Береговое и город Херсон.

В результате артиллерийских обстрелов россиянами пгт Казацкое и с. Веселое Каховского района - 5 объектов в частном секторе подверглись разрушениям.

За сутки из-за агрессии РФ в Херсонской области 3 человека ранены.

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С деоккупированных территорий Херсонщины автотранспортом эвакуировали 39 человек, из них 10 - это дети и 1 маломобильный человек.