У разі захоплення Києва Кремль мав два плани: Медведчук з короваєм і "легітимний" Янукович 

Російське керівництво розглядало двох політиків-зрадників, які мали захопити владу в Україні після вторгнення Росії, - кума російського диктатора Віктора Медведчука, а після невдачі на полі бою - президента-втікача Віктора Януковича.

Джерело: стаття УП Два плани Кремля. Хто мав керувати Україною, якби впав Київ

План "А" Медведчук

Пряма мова високопоставленого джерела УП у розвідці: "Якщо думаєте, що у росіян був чіткий план, хто сюди прийде керувати – ви дуже помиляєтеся. Головне, щоб впала наша влада. За їхнім планом – на третій день. На десятий день – контроль над всією країною. А прізвища тих, хто конкретно буде новою "владою", їм були не те щоб важливі...

Медведчук сам себе бачив на перших ролях. Не останню роль міг відігравати Сівкович (заступник секретаря РНБО часів Януковича, який переховується в РФ – УП). Він давно працює по лінії ФСБ, і його готували менеджерити псевдовладу, підбирати кадри на різні посади і так далі. Але ніякої остаточної розкладки, хто й на які позиції має йти, не було".

Деталі: Один із колишніх впливових однопартійців Сівковича розповів, що той організував "евакуацію" Януковича з Криму в Росію.

Хоча інші співрозмовники УП ані в СБУ, ані в політичних колах не надали жодної інформації про можливу особливу роль Сівковича після потенційної окупації.

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Як і про можливу участь у колаборантських структурах Євгена Мураєва, якого західні ЗМІ ще перед вторгненням називали потенційним "прем'єром" захопленої України.

Якщо ж говорити про політичні плани Кремля щодо управління Україною після захоплення, то щонайменше їх було два.

Перший проєкт прогнозовано був пов'язаний із найближчою до Путіна людиною в Україні – його кумом Віктором Медведчуком.

Однак після введення санкцій та вручення кількох підозр у 2021 році Медведчук не міг займатися ні бізнесом, ні політикою.

"Вітя потрохи головою їде. Постійно дома сидить, ці обмеження його психологічно підкошують, бо він не має куди себе подіти", – описував УП стан Медведчука один із членів ОПЗЖ наприкінці січня минулого року.

Співрозмовники в його партії переконують, що Медведчук був одним із тих небагатьох в Україні, хто про російське вторгнення достеменно знав.

"У мене немає сумнівів, що Путін буде воювати. І не в останню чергу тому, що я бачу, як Вітя уже "пече короваї і збирає сіль", щоб зустрічати кума в Києві", – розповів УП 25 січня 2022 року депутат ОПЗЖ, який за два тижні до вторгнення тихо виїхав із країни на довгі місяці.

За кілька тижнів до вторгнення депутати з його групи в Раді кілька разів запитували у нього, чи Росія справді готується до великого нападу на Україну.

Пряма мова одного з чинних депутатів, який був близький до Медведчука: "Ми ж мали це знати хоча б, щоб сім'ї повивозити, але Вітя навпаки заспокоював. Казав: "Ні-ні, це брязкання зброєю, щоб підвищувати ставки. Залишайтеся на місцях".

23 лютого, за день до початку вторгнення, Медведчук став поводитися дивно.

Він неочікувано попереносив зустрічі зі своїми соратниками, посилаючись на те, що зайнятий. Для людини, яка цілодобово перебуває під домашнім арештом, це виглядало дивно. До того дня Медведчук майже ніколи не відмовляв у зустрічах своїм людям.

Вихідні, на які переносив святкування Медведчук, мали припасти якраз на третій день після початку великої війни.

Зранку 24 лютого Медведчук перестав виходити на зв'язок.

Він з'явився в партійному чаті ОПЗЖ лише один раз – на третій день вторгнення, 26 лютого.

Того дня депутати фракції Медведчука, які залишилися у Києві, зібралися виключити Іллю Киву зі своїх лав через публічну підтримку російської агресії.

І кум Путіна, навіть попри війну, намагався переконати, що цього робити не треба. І таки зміг відстрочити вигнання Киви завдяки впливу на депутатів, яких особисто взяв у список. Правда, лише до 3 березня.

За рік після початку великої війни і соратники Медведчука, і члени команди Зеленського переконались: приведення кума Путіна до влади було "Планом А" в Кремлі.

Українські спецслужби переконують, що оточена Верховна Рада мала відсторонити голову парламенту Руслана Стефанчука і відповідно в.о. президента став би Медведчук.

Кум Путіна переховувався в Києві, у розкішному триповерховому будинку біля Протасового Яру. У квітні він спробував втекти, маскуючись у камуфляжі. В такому вигляді його впіймала СБУ.

Зрадник просидів у СІЗО СБУ до 21-го вересня, а 22-го вересня його виміняли на 200 захисників "Азовсталі".

Зараз Медведчук живе з сім'ю у Москві. А все, що йому залишається – намагатися позиціонувати себе в Кремлі головним "експертом" з України.

План "Б" Янукович

Пряма мова джерела в СБУ: "Після "зникнення" Медведчука росіяни і правда розглядали варіант повернення Януковича в Україну. Він мав оголосити знову, що він легітимний, і всі інші дурниці".

Зокрема, в кінці 2021 року в українських ЗМІ з'явилася новина, що "Янукович хоче повернути статус президента".

Утікач вирішив подати позов до ОАСКу з вимогою визнати, що Рада не має права позбавляти звання президента поза процедурою імпічменту. В нього ж парламент відібрав право називатись президентом України простою постановою.

"Адвокати Януковича виявилися на диво розумними. Вони пішли в ОАСК оскаржувати не рішення Ради, а питання процедури. Це й була юридична лазівка. І якби ОАСК визнав процедурні порушення, наслідком було б визнання недійсним рішення парламенту", – пояснює УП один із ключових юристів команди Зеленського.

Пряма мова джерела в ОП: "Смірнов дзвонив голові ОАСК Вовку й запитував: "Що це за позови, нащо ви їх реєструєте, коли процесуальні строки вже давно закінчилися?". А Паша його запевняв: "Зареєстрували по процедурах, нічого не буде, не переживайте".

Один із колишніх топпосадовців часів Януковича переконує, що "росіяни робили ставку на "некритичний імпорт: "Повернення в Україну всіх тих, хто втік після 2014-го. Там вистачить утікачів на кілька Кабмінів. І якби вони повернулись, то досить було б кілька головних посад заповнити, а далі система сама почала б генерувати людей на місця внизу".

Щоб не дати суддям ОАСК ухвалювати будь-які рішення, 2 березня Державна судова адміністрація відключила суд від доступу до реєстру судових рішень.

Для блокування суду в ОПУ підключили СБУ: "Ми підключили П'яту службу, ту, яка відповідає за суди. Вони реально увірвалися в будівлю, вирвали з м'ясом всі можливі носії, щоб ОАСК взагалі не міг працювати, і забрали сервери з собою. До квітня суд так і не працював".

Борт Януковича востаннє був помічений у Мінську 7 березня минулого року. Після цього перемовини перемістились у Стамбул, а Янукович зник із поля зору.