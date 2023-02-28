В случае захвата Киева Кремль имел два плана: Медведчук с караваем и "легитимный" Янукович

Российское руководство рассматривало двух политиков-предателей, которые должны были захватить власть в Украине после вторжения России, - кума российского диктатора Виктора Медведчука, а после неудачи на поле боя - президента-беглеца Виктора Януковича.

Источник: статья УП Два плана Кремля. Кто должен был управлять Украиной, если бы упал Киев

План "А" Медведчук

Прямая речь высокопоставленного источника УП в разведке: "Если думаете, что у россиян был четкий план, кто сюда придет управлять - вы очень ошибаетесь. Главное, чтобы упала наша власть. По их плану - на третий день. На десятый день - контроль над всей страной. А фамилии тех, кто конкретно будет новой "властью", им были не то чтобы важны...

Медведчук сам себя видел на первых ролях. Не последнюю роль мог играть Сивкович (заместитель секретаря СНБО времен Януковича, который скрывается в РФ - УП). Он давно работает по линии ФСБ, и его готовили менеджерить псевдовласть, подбирать кадры на различные должности и так далее. Но никакой окончательной раскладки, кто и на какие позиции должен идти, не было".

Детали: Один из бывших влиятельных однопартийцев Сивковича рассказал, что тот организовал "эвакуацию" Януковича из Крыма в Россию.

Хотя другие собеседники УП ни в СБУ, ни в политических кругах не предоставили никакой информации о возможной особой роли Сивковича после потенциальной оккупации.

ВИДЕО ДНЯ

Как и о возможном участии в коллаборантских структурах Евгения Мураева, которого западные СМИ еще перед вторжением называли потенциальным "премьером" захваченной Украины.

Если же говорить о политических планах Кремля по управлению Украиной после захвата, то по меньшей мере их было два.

Первый проект прогнозируемо был связан с ближайшим к Путину человеком в Украине - его кумом Виктором Медведчуком.

Однако после введения санкций и вручения нескольких подозрений в 2021 году Медведчук не мог заниматься ни бизнесом, ни политикой.

"Витя понемногу головой едет. Постоянно дома сидит, эти ограничения его психологически подкашивают, потому что ему некуда себя деть", - описывал УП состояние Медведчука один из членов ОПЗЖ в конце января прошлого года.

Собеседники в его партии утверждают, что Медведчук был одним из тех немногих в Украине, кто о российском вторжении точно знал.

"У меня нет сомнений, что Путин будет воевать. И не в последнюю очередь потому, что я вижу, как Витя уже "печет караваи и собирает соль", чтобы встречать кума в Киеве", - рассказал УП 25 января 2022 года депутат ОПЗЖ, который за две недели до вторжения тихо уехал из страны на долгие месяцы.

За несколько недель до вторжения депутаты из его группы в Раде несколько раз спрашивали у него, действительно ли Россия готовится к большому нападению на Украину.

Прямая речь одного из действующих депутатов, который был близок к Медведчуку: "Мы же должны были это знать хотя бы, чтобы семьи повывозить, но Витя наоборот успокаивал. Говорил: "Нет-нет, это бряцание оружием, чтобы повышать ставки. Оставайтесь на местах".

23 февраля, за день до начала вторжения, Медведчук стал вести себя странно.

Он неожиданно попереносил встречи со своими соратниками, ссылаясь на то, что занят. Для человека, который круглосуточно находится под домашним арестом, это выглядело странно. До того дня Медведчук почти никогда не отказывал во встречах своим людям.

Выходные, на которые переносил празднование Медведчук, должны были прийтись как раз на третий день после начала большой войны.

Утром 24 февраля Медведчук перестал выходить на связь.

Он появился в партийном чате ОПЗЖ только один раз - на третий день вторжения, 26 февраля.

В тот день депутаты фракции Медведчука, которые остались в Киеве, собрались исключить Илью Киву из своих рядов из-за публичной поддержки российской агрессии.

И кум Путина, даже несмотря на войну, пытался убедить, что этого делать не надо. И таки смог отсрочить изгнание Кивы благодаря влиянию на депутатов, которых лично взял в список. Правда, только до 3 марта.

Через год после начала большой войны и соратники Медведчука, и члены команды Зеленского убедились: приведение кума Путина к власти было "Планом А" в Кремле.

Украинские спецслужбы утверждают, что окруженная Верховная Рада должна была отстранить председателя парламента Руслана Стефанчука и соответственно и.о. президента стал бы Медведчук.

Кум Путина скрывался в Киеве, в роскошном трехэтажном доме возле Протасова Яра. В апреле он попытался сбежать, маскируясь в камуфляже. В таком виде его поймала СБУ.

Предатель просидел в СИЗО СБУ до 21-го сентября, а 22-го сентября его выменяли на 200 защитников "Азовстали".

Сейчас Медведчук живет с семьей в Москве. А все, что ему остается - пытаться позиционировать себя в Кремле главным "экспертом" по Украине.

План "Б" Янукович

Прямая речь источника в СБУ: "После "исчезновения" Медведчука россияне и правда рассматривали вариант возвращения Януковича в Украину. Он должен был объявить снова, что он легитимный, и все остальные глупости".

В частности, в конце 2021 года в украинских СМИ появилась новость, что "Янукович хочет вернуть статус президента".

Беглец решил подать иск в ОАСК с требованием признать, что Рада не имеет права лишать звания президента вне процедуры импичмента. У него же парламент отобрал право называться президентом Украины простым постановлением.

"Адвокаты Януковича оказались на удивление умными. Они пошли в ОАСК оспаривать не решение Рады, а вопрос процедуры. Это и была юридическая лазейка. И если бы ОАСК признал процедурные нарушения, следствием было бы признание недействительным решения парламента", - объясняет УП один из ключевых юристов команды Зеленского.

Прямая речь источника в ОП: "Смирнов звонил председателю ОАСК Вовку и спрашивал: "Что это за иски, зачем вы их регистрируете, когда процессуальные сроки уже давно закончились?". А Паша его уверял: "Зарегистрировали по процедурам, ничего не будет, не переживайте".

Один из бывших топ-чиновников времен Януковича убеждает, что "россияне делали ставку на "некритический импорт: "Возвращение в Украину всех тех, кто сбежал после 2014-го. Там хватит беглецов на несколько Кабминов. И если бы они вернулись, то достаточно было бы несколько главных должностей заполнить, а дальше система сама начала бы генерировать людей на места внизу".

Чтобы не дать судьям ОАСК принимать любые решения, 2 марта Государственная судебная администрация отключила суд от доступа к реестру судебных решений.

Для блокировки суда в ОПУ подключили СБУ: "Мы подключили Пятую службу, ту, которая отвечает за суды. Они реально ворвались в здание, вырвали с мясом все возможные носители, чтобы ОАСК вообще не мог работать, и забрали серверы с собой. До апреля суд так и не работал".

Борт Януковича последний раз был замечен в Минске 7 марта прошлого года. После этого переговоры переместились в Стамбул, а Янукович исчез из поля зрения.