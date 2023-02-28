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Поліція Харкова запобігла заворушенням "ПВК Редан": взялась за організаторів

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 лютого 2023, 12:30
Затримання учасників "ПВК РЕдан", фото: Болвінов у Facebook

Правоохоронці запобігли масовим заворушенням симпатиків молодіжної субкультури під назвою "ПВК Редан" та почали проводити обшуки у можливих організаторів.

Джерело:начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова Болвінова: "Сьогодні зранку вже проводимо 3 обшуки у можливих організаторів масових заворушень — один з них неповнолітній. Батьки явно були в шоці з того, чим займаються їх діти".

 

Деталі: За його словами, 27 лютого у Харкові прихильники ПВК мали намір влаштувати бійку з іншою субкультурою, так званих "офників".

 

Поліція вчасно дізналась про заворушення та не дозволила цьому статись. Було встановлено 245 осіб, які мали брати участь у заворушеннях, з яких тільки 30 повнолітні. З неповнолітніх - 149 хлопців та 66 дівчат.

Болвінов повідомив, що всі учасники були доставлені до відділів поліції для встановлення особи та деталей — слідчими перевіряється інформація щодо організаторів цих зібрань.

Крім того, поліція знайшла внутрішні чати в Telegram, через які підлітки збирались та координувались. Було встановлено особу кожного. Болвінов звернувся із закликом до батьків, щоб вони контролювали своїх дітей.

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Знати більше: В Україні затримують прихильників російського руху "ПВК "Редан": що про нього відомо

Що було раніше: У Києві, Харкові, Львові, Житомирі та Івано-Франківську підлітки, які відносять себе до російської субкультури "ПВК Редан", збирались для масових бійок 27 лютого.

Теми: Харківдітиполіція
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