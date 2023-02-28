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Полиция Харькова предотвратила беспорядки "ЧВК Редан": взялась за организаторов

Станислав ПогориловВторник, 28 февраля 2023, 11:30
Полиция Харькова предотвратила беспорядки ЧВК Редан: взялась за организаторов
Задержание участников "ЧВК Редан", фото: Болвинов Facebook

Правоохранители предотвратили массовые беспорядки сторонников молодежной субкультуры под названием "ЧВК Редан" и начали проводить обыски у возможных организаторов.

Источник: начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь Болвинова: "Сегодня утром уже проводим 3 обыска у возможных организаторов массовых беспорядков - один из них несовершеннолетний. Родители явно были в шоке от того, чем занимаются их дети".

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Детали: По его словам, 27 февраля в Харькове сторонники ЧВК намеревались устроить драку с другой субкультурой, так называемых "оффников".

 

Полиция вовремя узнала о беспорядках и не позволила этому произойти. Было установлено 245 человек, которые должны были участвовать в беспорядках, из которых только 30 совершеннолетние. Из несовершеннолетних - 149 парней и 66 девушек.

Болвинов сообщил, что все участники были доставлены в отделы полиции для установления личности и деталей - следователями проверяется информация об организаторах этих собраний.

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Кроме того, полиция нашла внутренние чаты в Telegram, через которые подростки собирались и координировались. Была установлена личность каждого. Болвинов обратился с призывом к родителям, чтобы они контролировали своих детей.

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Что предшествовало: В Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске подростки, которые относят себя к российской субкультуре "ЧВК Редан", собирались для массовых драк 27 февраля.

Темы: Харьковдетиполиция
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