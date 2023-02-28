Путін заявив, що ФСБ воює в Україні і зазнає втрат

Президент Росії Володимир Путін на колегії ФСБ розповів, що підрозділи цієї спецслужби брали "пряму участь" у війні проти України, і зазначив, що в їхніх лавах є втрати.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости", РБК, Федпрес

Пряма мова Путіна: "У лавах спецслужби є втрати під час спецоперації (так у Росії називають війну проти України – ред.)".

Деталі: Російський диктатор подякував "керівництву і всім співробітникам відомства, особливо тим, хто діяв на передньому краї, на звільнених територіях, у прифронтовій зоні та в тилу противника".

Він також доручив ФСБ посилити контроль за кордонами країни – зокрема "поставити заслін на шляху диверсійних груп, припиняти спроби незаконного провезення на територію Росії зброї та боєприпасів".

Передісторія:

За даними Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила близько 149 240 солдатів, 3 388 танків, 6 630 бойових броньованих машин, 2 383 артилерійських системи тощо.