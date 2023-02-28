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Путин заявил, что ФСБ воюет в Украине и несет потери

Ирина БалачукВторник, 28 февраля 2023, 13:58
Путин заявил, что ФСБ воюет в Украине и несет потери
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ рассказал, что подразделения этой спецслужбы принимали "прямое участие" в войне против Украины, и отметил, что в их рядах есть потери.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости", РБК, Федпрес

Прямая речь Путина: "В рядах спецслужбы есть потери в ходе спецоперации (так в России называют войну против Украины – ред.)".

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Детали: Российский диктатор поблагодарил "руководство и всех сотрудников ведомства, особенное тех, кто действовал на переднем крае, на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и в тылу противника".  

Он также поручил ФСБ усилить контроль за границами страны – в частности "поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла около 149 240 солдат, 3 388 танков, 6 630 боевых бронированных машин, 2 3 83 артиллерийских системы и тому подобное.

Темы: РосcияФСБвойна
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