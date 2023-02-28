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"Фортеця Бахмут": прикордонники у двох боях знищили 11 і поранили 14 росіян

Валентина РоманенкоВівторок, 28 лютого 2023, 14:19
Фортеця Бахмут: прикордонники у двох боях знищили 11 і поранили 14 росіян
фото ДПСУ

Прикордонники ведуть важкі позиційні бої з окупантами в Бахмуті, минулої доби захисники знищили 11 загарбників.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Ситуація навколо Бахмута залишається напруженою. Ворог обстрілює опорні пункти прикордонників зі ствольної, реактивної артилерій і мінометів, а також руйнує цивільну інфраструктуру міста".

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Деталі: Повідомляється, що впродовж дня 27 лютого українські захисники провели два позиційних бої з окупантами.

За допомогою аеророзвідки прикордонники-мінометники завдавали вогневого ураження по маршрутах переходу противника у наступ. У ближньому ж бою бійці знищували штурмовиків гранатами та зі стрілецької зброї.

Прикордонники наголошують, що зупинили противника на рубежах оборони. Ворог втратив 11 осіб, ще 14 окупантів дістали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що ситуація в районі Бахмут вкрай напружена. За його словами, незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони ПВК "Вагнер", які намагаються прорвати оборону та оточити місто. У боях за Бахмут українські воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму.

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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