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"Крепость Бахмут": пограничники в двух боях уничтожили 11 и ранили 14 россиян

Валентина РоманенкоВторник, 28 февраля 2023, 15:19
фото ГПСУ

Пограничники ведут тяжелые позиционные бои с оккупантами в Бахмуте, за прошедшие сутки защитники уничтожили 11 захватчиков.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Ситуация вокруг Бахмута остается напряженной. Враг обстреливает опорные пункты пограничников из ствольной, реактивной артиллерии и минометов, а также разрушает гражданскую инфраструктуру города".

Детали: Сообщается, что в течение дня 27 февраля украинские защитники провели два позиционных боя с оккупантами.

С помощью аэроразведки пограничники-минометчики наносили огневое поражение по маршрутам перехода противника в наступление. В ближнем же бою бойцы уничтожали штурмовиков гранатами и из стрелкового оружия.

Пограничники отмечают, что остановили противника на рубежах обороны. Враг потерял 11 человек, еще 14 оккупантов получили ранения.

Напомним: Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что ситуация в районе Бахмут крайне напряженная. По его словам, несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК "Вагнер", которые пытаются прорвать оборону и окружить город. В боях за Бахмут украинские воины показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.

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Темы: БахмутПограничная службавойна
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