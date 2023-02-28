"Крепость Бахмут": пограничники в двух боях уничтожили 11 и ранили 14 россиян

Пограничники ведут тяжелые позиционные бои с оккупантами в Бахмуте, за прошедшие сутки защитники уничтожили 11 захватчиков.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Ситуация вокруг Бахмута остается напряженной. Враг обстреливает опорные пункты пограничников из ствольной, реактивной артиллерии и минометов, а также разрушает гражданскую инфраструктуру города".

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Детали: Сообщается, что в течение дня 27 февраля украинские защитники провели два позиционных боя с оккупантами.

С помощью аэроразведки пограничники-минометчики наносили огневое поражение по маршрутам перехода противника в наступление. В ближнем же бою бойцы уничтожали штурмовиков гранатами и из стрелкового оружия.

Пограничники отмечают, что остановили противника на рубежах обороны. Враг потерял 11 человек, еще 14 оккупантов получили ранения.

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Напомним: Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что ситуация в районе Бахмут крайне напряженная. По его словам, несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК "Вагнер", которые пытаются прорвать оборону и окружить город. В боях за Бахмут украинские воины показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.