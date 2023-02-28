Черговий вертоліт Мі-8 розвалився після жорсткої посадки в Росії

В Мурманській області Росії жорстко приземлився вертоліт Мі-8 із дев'ятьма людьми на борту.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує МНС РФ

Деталі: Подія трапилася вдень у вівторок. Як уточнюється, вертоліт прямував із населеного пункту Краснощельє в село Ловозеро.

В МНС повідомили, що на борту, попередньо, перебувало дев'ять осіб, з яких троє - члени екіпажу. Пізніше в Єдиній черговій диспетчерській службі Ловозерського району уточнили, що серед шести пасажирів є одна дитина.

Фото: РИА Новости

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