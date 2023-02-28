Очередной вертолет Ми-8 развалился после жесткой посадки в России
Вторник, 28 февраля 2023, 14:28
В Мурманской области России жестко приземлился вертолет Ми-8 с девятью людьми на борту.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует МЧС РФ
Детали: Происшествие случилось днем во вторник. Как уточняется, вертолет направлялся из населенного пункта Краснощелье в село Ловозеро.
Реклама:
В МЧС сообщили, что на борту, предварительно, находилось девять человек, из которых трое - члены экипажа. Позже в Единой дежурной диспетчерской службе Ловозерского района уточнили, что среди шести пассажиров есть один ребенок.
Предыстория:
- В России в декабре 2022 года сразу разбились сразу несколько вертолетов Ми-8.
ВИДЕО ДНЯ