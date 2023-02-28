Очередной вертолет Ми-8 развалился после жесткой посадки в России

В Мурманской области России жестко приземлился вертолет Ми-8 с девятью людьми на борту.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует МЧС РФ

Детали: Происшествие случилось днем во вторник. Как уточняется, вертолет направлялся из населенного пункта Краснощелье в село Ловозеро.

В МЧС сообщили, что на борту, предварительно, находилось девять человек, из которых трое - члены экипажа. Позже в Единой дежурной диспетчерской службе Ловозерского района уточнили, что среди шести пассажиров есть один ребенок.

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