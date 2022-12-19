У Росії знову розбився і згорів вертоліт Мі-8 під час посадки

У Росії вдруге за три дні під час посадки розбився і згорів гелікоптер Мі-8, цього разу – у Магаданській області.

Джерело: РИА Новости та Радіо Свобода з посиланням на повідомлення Далекосхідної транспортної прокуратури РФ,

Деталі: Вранці 19 грудня вертоліт Мі-8Т згорів під час приземлення у селищі Тахтоямськ в Ольському районі Магаданської області.

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Прокуратура повідомляє, що гелікоптер врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки. Троє членів екіпажу встигли залишити салон до початку пожежі. Гелікоптер належав компанії ТОВ "Поляр-авіа".

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило заподіяння великої шкоди).

Довідково: Мі-8Т – радянський десантно-транспортний вертоліт, прийнятий на озброєння у 1968 році. Він призначений для боротьби з броньованими наземними, надводними, рухомими та нерухомими малорозмірними цілями, для ураження живої сили, перевезення десанту, вантажів, поранених, а також виконання пошуково-рятувальних операцій.

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Що цьому передувало: 16 грудня в Бурятії вертоліт Мі-8 упав під час посадки в аеропорту і спалахнув. Загинули троє членів екіпажу.