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Зеленський провів Ставку: Увага до дій окупантів та забезпечення набоями і технікою ЗСУ

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 лютого 2023, 15:44
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій командувачі угруповань доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом".

Деталі: Доповідали з цих питань головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Також на Ставці розглянули стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема, потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей.

До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Що було раніше: 27 лютого Зеленський провів нараду з головою Служби безпеки України та іншими ключовими особами, які опікуються захистом держави. 

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Теми: ставкаЗеленськийвійнаармія
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