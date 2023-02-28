Зеленський провів Ставку: Увага до дій окупантів та забезпечення набоями і технікою ЗСУ
Президент Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій командувачі угруповань доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Дослівно: "Члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом".
Деталі: Доповідали з цих питань головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Також на Ставці розглянули стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема, потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей.
До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Що було раніше: 27 лютого Зеленський провів нараду з головою Служби безпеки України та іншими ключовими особами, які опікуються захистом держави.